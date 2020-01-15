Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Новые полномочия Государственной думы, которыми ее предложил наделить президент России Владимир Путин, приведут к еще большей «срежиссированности» избирательной кампании 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 15 января политолог и политтехнолог Валентин Бианки.

«Значимость выборов 2021 года еще больше возрастёт, хотя цена мандата для конкретного человека не сильно поднимется», — полагает Бианки.

Напомним, Путин в послании Федеральному собранию предложил, в частности, дать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра, чему не сможет противиться президент.

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В связи с этим, считает Бианки, следует ожидать большего напряжения сил, различных кругов влияния, вокруг думских выборов, но это вовсе не означает более яркую думскую кампанию.

«Некоторые коллеги порадовались, что будет больше денег на выборах. На самом деле, в предыдущие немало лет у нас не стоял вопрос власти в стране на выборах в Госдуму. Но чем значимее становится процесс для реальной политики, как только появится вопрос власти, слежение силовиков за выборами будет еще более пристальным, а процесс будет еще более зарежиссированным», — убежден Бианки.

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