Рига, , 17:31 — REGNUM Правительство Латвии приняло решение разрешить министерству обороны страны увеличить латвийский воинский контингент в Ираке до 30 человек. Об этом сообщает 15 января портал LSM.

По сообщению представителей военного ведомства, главная задача латвийский военных — обучение сил безопасности Ирака.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс накануне заявил, что прекращение международной военной миссии в Ираке в составе коалиции США будет иметь драматические последствия для безопасности региона.

Решение правительства Латвии о расширении и продлении военной миссии в Ираке до 1 февраля 2022 года должен одобрить Сейм.