Лондон, , 17:43 — REGNUM Британский посол Роберт Макэйр на днях вернётся в Тегеран, сообщает 15 января Press Association.

Уточняется, поездку эту он давно планировал. В Британии Макэйр проведёт несколько встреч, а затем отправится в Иран. В британском министерстве иностранных дел уточнили:

«Он вернётся в Иран в ближайшие дни».

Напомним, Макэйр был задержан в Иране 11 января 2020 г. Его обвинили в участии в акции протеста возле Технологического университета им. Амира Кабира в Тегеране.

Дипломата отпустили спустя некоторое время. Персоной нон-грата он объявлен в Иране не был.

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