Кемерово, , 17:29 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — одно из важнейших событий, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«В этом году президент уделил особое внимание поддержке семей с детьми. Одна из самых существенных мер — усиление программы материнского капитала. Я уверен, что благодаря этому многодетных семей станет намного больше, — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети Facebook. — Значительно усилится и поддержка системы образования. Мы уже начали делать кузбасские школы цифровыми, по самым высоким стандартам — а теперь, благодаря инициативам президента, мы сможем расширить наши региональные программы».

https://www.facebook.com/tsivilev42/posts/482238719142271

Губернатор Кемеровской области отметил, что к развитию высшего образования и научной деятельности, о которых также говорил глава государства, в Кузбассе особое внимание.

«Мы объединили всё научное сообщество на платформе научно-образовательного центра «Кузбасс». Уже сейчас наши учёные успешно реализуют актуальные проекты и получают федеральные гранты, — прокомментировал Сергей Цивилёв. — Также Владимир Владимирович предложил направить дополнительные средства на строительство крупных инфраструктурных проектов — таких как объездные дороги и магистрали. Считаю, это позволит быстрее решить вопрос, который волнует кемеровчан: построить дорогу в обход областного центра. Сегодня глава государства поставил перед нами задачи, реализация которых напрямую повлияет на качество жизни людей. Мы не подведём президента и обеспечим эффективное выполнение всех его поручений».