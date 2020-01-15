Москва, , 17:26 — REGNUM Госдума намерена до 21 января разработать план для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Мы договорились о том, что до 21 января все наши комитеты и фракции Госдумы дадут свои предложения по реализации послания президента. Также мы надеемся до этого времени получить от правительства соответствующий план, поскольку большую часть законопроектов будет вносить правительство — речь идет в том числе и о внесении поправок в бюджет», — заявил Жуков.

По его словам, в послании президента прозвучало много предложений по увеличению финансирования, что потребует корректировки федерального бюджета. Это, напомнил Жуков, что это является прерогативой правительства.

«И 22 января мы, вероятно, соберемся на рабочую группу и представим свои предложения по реализации Послания», — отметил Жуков.

При этом, по его словам, отставка правительства не повлияет на ход реализации послания.

«Я так понял, что правительство будет исполнять свои обязанности», — отметил Жуков.

Ранее о том, что отставка правительства не повлияет на динамику работы Госдумы в рамках Послания заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).