Астрахань, , 17:26 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин прокомментировал послание президента к Федеральному собранию РФ и рассказал, что в регионе уже ведётся работа по направлениям, обозначенным Владимиром Путиным. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

«Лейтмотивом всего послания стал акцент на улучшении качества жизни россиян. Демография был обозначена одной из основных тем. И президент расширил это понятие — он отметил, что важно не только, сколько нас будет, но и то, как мы будем жить. Предложенные Владимиром Владимировичем меры, касающиеся материнского капитала, направлены на улучшение демографической ситуации в целом, они очень актуальны. Теперь его будут выплачивать и за первенца. А семьи, в которых появился второй малыш, могут рассчитывать уже на 616 тысяч рублей, и эта сумма в последующем будет индексироваться. А для тех, кто подрос, будут создаваться дополнительные места в яслях и детских садах. Нужно отметить, что в Астраханской области эта работа ведется — в 2020 году будет создано 1640 ясельных мест», — прокомментировал глава региона.

Также Бабушкин отметил, что регион ждёт федеральной поддержки, в том числе на модернизацию первичного звена здравоохранения.

«Еще одна важная сфера — здравоохранение. Президент поручил сделать получение качественной и своевременной медицинской помощи доступной для всех слоев населения, в связи с этим акцент будет сделан на работу первичного звена. Дополнительно на улучшение работы в этой сфере будет направлено порядка 550 млрд рублей — в том числе средства поступят и в наш регион», — рассказал губернатор.

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