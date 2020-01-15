Воронеж, 15 января 2020, 17:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному посланию затронул одну из ключевых проблем — проблему опасности глобальной войны. Об этом ИА REGNUM 15 января, комментируя послание, заявил заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета, доктор политических наук Александр Слинько.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что пять ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций несут ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, и именно эти страны «должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений».