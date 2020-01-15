Воронеж, , 17:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному посланию затронул одну из ключевых проблем — проблему опасности глобальной войны. Об этом ИА REGNUM 15 января, комментируя послание, заявил заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета, доктор политических наук Александр Слинько.

«Наметилось снижение роли совета безопасности ООН. Государства — постоянные члены Совета безопасности, кроме России и Китая, почему-то стараются уклониться от проблемы предотвращения войны. А по сути, вся послевоенная политика была направлена именно на предотвращение войны, прекращение военных конфликтов», — напомнил Слинько.

«Если удастся увести от войны современную ситуацию, то всё станет на свои места, можно будет делать экологические и социальные программы. Это — ключевая задача. При этом не ущемляется роль стран — классических великих держав, например, Великобритании и Франции, их значение, культурная роль никак не преуменьшается», — подчеркнул политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что пять ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций несут ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, и именно эти страны «должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений».