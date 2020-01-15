Рига, , 17:25 — REGNUM Счета пяти предприятий Вентспилсского свободного порта, обеспечивавших 52% оборота порта, заморожены из-за санкций США. Об этом, как передает портал Dienas Business, сообщила председатель правления Вентспилсского свободного порта Ингуна Страутмане.

По ее словам, в данный момент представители предприятий работают с банками для разрешения этой проблемы.

«Корабли заходят в порт и разгружаются и кризиса нет», — добавила председатель правления.

В свою очередь, председатель Комиссии по рынкам финансов и капитала Латвии Санта Пургайле заметила, что во всех этих компаниях выгодополучателем указан Айвар Лемберг. А значит, отметила она, если решение отделения минфина США по контролю за зарубежными активами в отношении этих предприятий не будет положительным, а вывести Айвара Лемберга из бенефициаров компаний окажется невозможным, им придётся уйти из Вентспилсского порта, освободив место другим.