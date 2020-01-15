Москва, , 17:24 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня, 15 января, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о том, что его правительство уходит в отставку в полном составе.

Такое решение было принято после того, как российский лидер выступил сегодня со своим посланием Федеральному собранию, в котором предложил провести конституционную реформу.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Вы все были свидетелями послания президента РФ. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности это будет сделано после обсуждения, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, законодательной и судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство РФ, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю было бы правильно, чтобы, в соответствии со статьей 117-й Конституции, правительство в действующем составе подало бы в отставку. Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе. Дальнейшие решения будут приниматься президентом нашей страны», — сказал Дмитрий Медведев.