Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева и его правительства не означает, что он сам не будет баллотироваться в президенты на следующих выборах главы государства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 15 января политолог и политтехнолог Валентин Бианки.

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства сразу после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В послании глава государства, в частности, предложил несколько существенных поправок в Конституцию России, включая право Государственной думы утверждать кандидатуру премьер-министра, а также согласовывать персональный состав кабинета министров.

По словам эксперта, причины отставки Медведева именно сейчас до конца не понятны. «Для чего сейчас правительству уходить в отставку, не совсем очевидная история», — сказал Бианки.

Он добавил, что должность, которую экс-президенту Медведеву предполагает предложить Путин — заместителя председателя Совета Безопасности — не звучит для премьера «достаточно серьезно», так как до последнего времени Медведев был «чуть ли не главным кандидатом в преемники» Путина после 2024 года.

«Но это вовсе не означает, что Медведев не будет кандидатом на следующих президентских выборах», — сказал Бианки.

Он полагает также принципиальным вопрос, останется ли в новых условиях Медведев официальным лидером партии «Единая Россия».

Но в целом сочетание конституционных поправок, озвученных в послании президента, и немедленной отставки правительства, по мнению политолога, означает, что сценарий переформатирования власти запущен уже сейчас, раньше, чем ожидалось, и наверху «торопятся».