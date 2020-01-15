Москва, , 17:19 — REGNUM Перевод премьер-министра Дмитрия Медведева на новую должность заместителя секретаря Совета безопасности России свидетельствуют о том, что он остаётся «одним из главных игроков» в команде президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Конституционная реформа, о которой сказал в послании президент, она начинается быстрее, чем можно было предположить. Я думаю, что Дмитрий Медведев на новом посту будет заниматься теми изменениями в силовом блоке, которые были заявлены в послании», — сказал он в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».

Орлов отметил, что «силовые структуры всегда относятся к зоне особого внимания президента, и то, что он доверяет это бывшему премьер-министру, говорит о сохранении доверия к нему и о том, что Медведев остаётся одним из главных игроков команды президента».