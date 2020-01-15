Вена, 15 января 2020, 17:24 — REGNUM Действия Тегерана по ядерной программе находятся на контроле МАГАТЭ, сообщил 15 января журналистам официальный представитель агентства Фредрик Даль.
Комментируя заявления по поводу иранской ядерной программы, представитель Международного агентства по атомной энергии отметил, что МАГАТЭ «продолжает мониторить ситуацию в Иране» и транслировать информацию странам — участницам агентства.
Даль отметил также, что Тегеран заявил о своём намерении продолжать сотрудничество с МАГАТЭ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, давление Запада на Иран усилилось после обострения ирано-американского конфликта и, как следствие, инцидента с украинским пассажирским лайнером.
Тегеран заявил со своей стороны, что считает необходимым сохранение международных договорённостей по ядерной программе — Совместного всеобъемлющего плана действий, существование которого проблематизируется его европейскими участниками.
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