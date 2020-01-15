Екатеринбург, , 17:13 — REGNUM Система государственной власти серьёзно перезагружается. Об этом после объявления об отставке правительства Дмитрия Медведева написал в Facebook уральский политолог Александр Белоусов.

«Этого требуют негативные настроения в обществе, это реакция на них. В стране не хватает всяческого оптимизма — экономического, социального, политического и пр. Испробовали все, теперь пора открывать третий конверт», — отметил эксперт.

Белоусов также не исключил, что эта отставка — отсроченное следствие пенсионной реформы. По его словам, правительство эту реформу провалило, не просчитало политических последствий и сделало президента заложником ситуации.

Также эксперт отметил, что трансферы власти обычно долго готовятся, но стремительно начинаются. По его словам, нынешняя неделя — стремительных событий, а год будет интересным.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство всем составом уходит в отставку. Это произошло после оглашения Владимиром Путиным ежегодного послания.