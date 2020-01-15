Москва, , 17:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу и отметил, что оно не смогло решить всех поставленных перед ним задач. Об этом глава государства сказал сегодня, 15 января, на рабочей встрече с членами правительства.

«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все получилось. Но и все никогда и не получается», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что на этой встреча председатель правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке всего состава правительства.