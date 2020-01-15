Махачкала, , 17:12 — REGNUM Величие России и интересы граждан страны — две основные задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным при оглашении послания Федеральному собранию, отметил глава Дагестана Владимир Васильев. При этом, по его словам, лидер государства в своем выступлении не только констатировал проблемы, но и предлагал решения.

«По ежедневной работе и выступлениям Владимира Путина мы видим две основные задачи: величие нашей страны, которое обеспечивается безопасностью и суверенитетом, а второе — интересы каждого жителя. Во всех разделах своего выступления он не только констатировал, но и предлагал решения», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Нынешнее послание президента глава Дагестана назвал очень ответственным. Васильев уверен, что задачи, поставленные перед губернаторским корпусом, ветвями власти, политическими партиями и активными гражданами, требуют глубокого осмысления и проработки.