Воронеж, , 17:08 — REGNUM Изменения в Конституцию Российской Федерации, предложенные президентом Владимиром Путиным, направлены на укрепление государства и лежат в общемировом тренде. Об этом ИА REGNUM 15 января, комментируя послание президента Владимира Путина, заявил заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета, доктор политических наук Александр Слинько.

«Общемировая тенденция регулирования от либерального государства сменилась на тенденцию укрепления государства. И такой неожиданный разворот мирового развития нашёл отражение в послании президента. Речь идёт именно о том, чтобы сохранилась президентская республика, но при этом чтобы усиленный вариант президентской республики не означал ослабления народовластия. Поэтому прозвучали важные предложения и по расширению полномочий президента, и по усилению прерогативы представительной власти», — считает Александр Слинько.

«Кроме того, к сожалению, возникла проблема контроля над судебной системой. Есть такие ситуации, которые делают её не нейтральной, и на устранение этих перекосов направлены предложения президента. Это позволит государство сделать действительно сильным. Государство кардинально изменилось по сравнению с 1990-ми, 2010-ми годами, его нужно укреплять, и изменения, предлагаемые президентом, направлены именно на это», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ. В послании, в частности, прозвучал ряд предложений о внесении изменений в Конституцию РФ — в частности, предложено закрепить в основном законе страны роль и статус Госсовета, расширить полномочия Государственной думы, при этом Россия должна оставаться сильной президентской республикой.