Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM На послание президента РФ Федеральному собранию в этом году стоит смотреть особым взглядом, ведь оно было направлено на самое ценное — семью и человека, отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

«В этом году нужно оценивать послание с точки зрения человечности, заботы, защиты самого ценного, что есть в России — семьи и человека», — заявил глава региона.

По его словам, Ленинградская область готовится к безусловному выполнению задач, поставленных президентом. Среди них — решение демографической проблемы и борьба с бедностью, образование, экономика и экология.

Что касается грядущих изменений основ конституционного строя, то, по мнению Дрозденко, точечные изменения в Конституции, предложенные главой государства, направлены в первую очередь на обеспечение интересов граждан Российской Федерации и укрепление конституционного строя РФ.

«Эти изменения гарантируют, что в руководстве государства, действительно, смогут работать не просто граждане, но патриоты своей страны. И в то же время, на органы законодательной власти будут возложены дополнительные полномочия, которые позволят более демократично, но и более ответственно подходить к назначению руководителей федерального и регионального уровня», — подчеркнул губернатор Ленобласти.

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