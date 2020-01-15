Иерусалим, 15 января 2020, 17:07 — REGNUM Четыре ракеты выпущены по Израилю, сообщили 15 января в пресс-службе израильской Армии обороны.
По данным израильтян, атака проведена из сектора Газа. Две ракеты израильским ПВО удалось перехватить.
Напомним, Израиль периодически фиксирует обстрелы с территории Газы, обвиняя в атаках членов палестинской группировки ХАМАС, которую израильтяне считают террористической.
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