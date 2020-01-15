Москва, , 17:04 — REGNUM С усилением роли губернаторов при принятии решений на федеральном уровне возрастет и роль гражданского общества, на инициативах которого основывается реализация социальной политики в регионах. Об этом, комментируя послание президента Федеральному собранию, заявил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Владимир Владимирович анонсировал предстоящие изменения в главный закон страны — Конституцию Российской Федерации, и я полагаю, главное, что все мы должны были услышать, что за весь пакет поправок будут голосовать граждане России, что в очередной раз подчеркивает приоритет в работе главы государства — ориентироваться на запрос со стороны простых граждан, принимать в работу инициативы людей и, исходя из них, формировать политику регионов и всей страны», — отметил Цыбульский.

Глава региона также отметил важность расширения мер соцподдержки, о котором заявил президент:

«Сегодняшнее послание президента Федеральному собранию, на мой взгляд, носит беспрецедентный характер, со стопроцентной гарантией отражая политику государства в отношении граждан России, подтверждает направленность на социальное благополучие россиян. Основные смыслы — поддержка семей с детьми через увеличение числа получателей детских пособий для детей до 7 лет, повышение размера материнского капитала и выплата его с момента рождения первого ребенка в семье, обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием — все эти меры наряду с уже действующими позволяют в целом формировать качественную государственную систему поддержки семей, которая будет реализовываться и на федеральном, и на региональном уровне», — заявил он.

Важнейшим заявлением главы государства губернатор НАО назвал вопросы, касающиеся ведения налоговой политики в отношении как крупных инвесторов, так и субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Система стимулирования инвестиций, предоставления налоговых преференций серьезным образом повлияет на экономику регионов в части их инфраструктурного развития — через реализацию капиталоемких проектов крупных компаний. В то же время налоговая политика в отношении бизнеса, которую мы уже начали внедрять на своих территориях, идя на определенные риски по снижению налоговых доходов в бюджеты, будет, как заверил президент, поддержана за счет федерального бюджета путем возмещения 2/3 части выпадающих доходов региональных бюджетов. Это для нас крайне важное решение», — сказал Александр Цыбульский.