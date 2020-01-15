Челябинск, , 17:01 — REGNUM Отставка правительства России и заявленная смена его председателя — это ответ тем, кто полагал, что послание Владимира Путина — это просто слова. Так в соцсетях написал челябинский политолог Александр Мельников.

«Немедленная отставка правительства РФ в полном составе, фактически анонсированная смена премьер-министра — внятный ответ тем, кто считал, что послание — это просто слова», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием, в котором анонсировал поистине революционные перемены. Планируется внести поправки в Конституцию страны.

После этого Медведев объявил об отставке правительства. Оно уходит всем составом.