Москва, , 16:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву после отставки его правительства занять специально создаваемую для него должность в Совете Безопасности — заместителя председателя Совбеза России. При том что главой Совбеза является президент. Речь об этом зашла сегодня, 15 января, на рабочей встрече Путина с членами правительства.

Для создания этой должности потребуется изменить законодательство и Путин отметил, что попросит об этом Госдуму.

Также Путин рассказал, чем именно займется Медведев в Совбеза.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время — введу должность зампредседателя Совета безопасности», — сказал Путин.