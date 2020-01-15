Киев, , 16:57 — REGNUM Способствовать выплатам компенсаций жертвам крушения украинского Boеing попросил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель. Телефонный разговор состоялся 15 января, сообщили в офисе украинского лидера.

Во время переговоров с Меркель Зеленский прокомментировал ход расследования авиакатастрофы. Он подчеркнул, что виновных нужно привлечь к ответственности.

Семьи погибших, отметил глава Украины, а также компания-перевозчик «Международные авиалинии Украины» должны получить компенсации. В офисе Зеленского отметили:

«Президент призвал Германию политически содействовать этому процессу».

Напомним, в Иране продолжается международное расследование крушения украинского самолёта 8 января 2020 г. 14 января завершена идентификация тел погибших на месте катастрофы.

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