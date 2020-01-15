Москва, , 16:54 — REGNUM Отставка правительства РФ не отразится на динамике реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Сегодняшние важные перемены не повлияют. Послание президента — это прямое обращение ко всем ветвям власти, мы все будем работать над тем, чтобы максимально быстро его реализовать», — заявил Толстой.

Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.