Москва, 15 января 2020, 16:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин через час после оглашения своего послания Федеральному собранию провел рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Кремля.
На этой встрече Дмитрий Медведев объявил о том, что его второе правительство уходит в отставку. На встрече также присутствовали все министры и вице-премьеры. Медведев уточнил, что правительство уходит в отставку на основании статьи 117 Конституции России.
Медведев поблагодарил членов своего правительства за работу. Тоже самое сделал и Путин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня при оглашении своего послания президент России Владимир Путин предложил провести в стране конституционную реформу, в рамках которой усиливаются полномочию Госдумы.