Москва, , 16:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин через час после оглашения своего послания Федеральному собранию провел рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Кремля.

На этой встрече Дмитрий Медведев объявил о том, что его второе правительство уходит в отставку. На встрече также присутствовали все министры и вице-премьеры. Медведев уточнил, что правительство уходит в отставку на основании статьи 117 Конституции России.

Медведев поблагодарил членов своего правительства за работу. Тоже самое сделал и Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня при оглашении своего послания президент России Владимир Путин предложил провести в стране конституционную реформу, в рамках которой усиливаются полномочию Госдумы.