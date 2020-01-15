Симферополь, , 16:54 — REGNUM Большое количество инициатив президента России Владимира Путина потребуют от абсолютно всех институтов власти эффективной и плодотворной работы, но способность губернаторского корпуса и федеральных чиновников выполнить эти задачи вызывают сомнения. Об этом 15 января корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

«Послание можно назвать одним из самых значимых за 20-летие Владимира Путина. Как и предполагалось, президент понимает реальное положение дел в стране и сделал на этом акцент. Большое количество инициатив от Путина как касающихся мер социальной поддержки, так и большего разграничения ветвей власти, потребуют от абсолютно всех институтов власти эффективной и плодотворной работы», — отметил политолог.

Если способность Государственной Думы выполнить свою часть работы по реализации послания, по его словам, не вызывает никаких вопросов, то есть сомнения в отношении губернаторского корпуса и федеральных чиновников, считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов. Добавим, что 15 января, после оглашения послания, стало известно об отставке правительства РФ.

Читайте также: Второе правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Читайте ранее в этом сюжете: Путин запускает гонку сценариев транзита власти — политолог