Москва, , 17:01 — REGNUM Предложенные 15 января президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию не носят «революционного» характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил проректор финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Комментируя послание Путина Федеральному собранию РФ, в котором президент России предложил поправки в Конституцию, политолог отметил, что это касается вопроса организации государственного управления в России после 2024 года.

«Я не стал бы говорить о том, что президент предложил качественную форму транзита власти после 2024 года. Предложения серьёзные, но пока мы видим только направление движения. С одной стороны Путин говорит об усилении роли парламента, с другой стороны — об усилении роли Госсовета, что менее понятно и очевидно», — сказал Симонов.

По словам политолога, 2024 год станет годом серьезной политической трансформации в России.

«Нового президентского срока не будет — Путин это подчёркивал. То есть Путин не будет президентом после 2024 года, но пока речь идет только о направлении», — сказал политолог.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Текслер о послании Путина: «Это прорыв»