Майкоп, , 16:56 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — это стратегические задачи для всей страны. Оно должно быть ориентиром для всех ветвей власти и каждого руководителя региона, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Президент РФ особо указал на важность повышения уровня жизни населения. Во главу угла поставлен вопрос демографии и поддержки института семьи, сбережения основной ценности — человека, его прав и свобод, интересов», — написал Кумпилов у себя в Instagram.

Глава Адыгеи заверил, что власти республики сконцентрируют свои действия на выполнении поставленных президентом задач.

Напомним, сегодня, 15 января, Владимир Путин в 16-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства поставил важные ориентиры в сферах демографии, образования, здравоохранения, а также предложил ряд поправок в Конституцию РФ.