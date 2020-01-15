Челябинск, , 16:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин 15 января озвучил целый пакет важнейших инициатив, которые позволят выйти из демографической ловушки. Об этом заявил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил о том, с чего Путин начал послание — с вопросов демографии. Вопрос актуальный. В Челябинской области, как и по всей России — снижение рождаемости. За 2020 год она упала на 8% и это большие цифры.

«Я вчера выступил с рядом инициатив в этой сфере. В частности по росту регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка. Мы почти в два раза увеличим наш региональный материнский капитал», — сказал губернатор.

Также он обратил внимание на демографические инициативы президента. Это ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, продление программы маткапитала до конца 2026 года. Кроме того, на второго и последующих детей маткапитал вырастет на 150 тыс. рублей.

«Я считаю, это прорыв», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил с посланием 15 января. Он предложил ряд революционных инициатив.