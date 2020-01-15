Москва, , 16:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, и предложил эту должность председателю правительства Дмитрию Медведеву, который собрался в отставку. Об этом Путин заявил сегодня, 15 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин во время своего послания Федеральному собранию предложил провести в стране конституционную реформу.

После этого Медведев заявил, что его второе правительство уходит в отставку.

По словам Путина, для ввода новой должности в Совбезе может понадобиться изменение закона и он будет просить об этом Госдуму.