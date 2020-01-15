Москва, , 16:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил правительство Дмитрия Медведева продолжить исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

В связи с уходом в отставку правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, президент России попросил членов правительства исполнять свои обязанности в полном объёме, пока не будет сформирован новый состав правительства.

Президент России выразил благодарность правительству за совместную работу, несмотря на то, что, по словам Путина, «не всё получилось».

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