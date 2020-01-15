Архангельск, , 16:40 — REGNUM Самой важной частью послания президента Федеральному собранию являются все перечисленные главой государства меры социальной поддержки семей с детьми, считает член регионального штаба ОНФ Татьяна Артемова.

«Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми — это особенно важно в сложившейся неблагоприятной демографической ситуации также и на Севере. С января 2020 года семьи в России получат материнский капитал уже при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка президент предложил увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей, затем ежегодно его индексировать. Глава государства также пообещал продлить программу материнского капитала до конца 2026 г», — заявила она.

Напомним, Архангельская область — аутсайдер по демографической нагрузке в Арктической зоне РФ: население «стареет», рождаемость недостаточно компенсирует миграционный отток