Москва, , 16:37 — REGNUM Необходимые поправки Конституции, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, принципиально изменят основной закон. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Наконец нас услышали и решили заняться ремонтом Конституции. Ремонт предстоит принципиальный — вопрос о том, как он пройдет и будет ли он опираться на честную систему выборов», — заявил Зюганов.

В частности, уверен он, необходимо обеспечить честное голосование и достойное соперничество на выборах — это принципиальный вопрос.

«Президент (намерен) усилить позиции Госдумы, Госсовета и контроля обеих палат за структурами власти. Это абсолютно верное направление, поэтому считаю, что мы это не только поддержим, но будем активно участвовать в ремонте власти», — отметил Зюганов.