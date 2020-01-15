Рига, , 16:27 — REGNUM Правительство Латвии одобрило подготовленный министерством обороны страны законопроект, предусматривающий обучение детей и юношей основам «военного дела». Об этом пишет портал Sargs.lv.

Цель, которую преследует оборонное ведомство, ознакомить и обучить школьников начальным военным навыкам, ознакомить их с оборонной системой страны. Сегодня в Латвии действует добровольная организация обучения военному делу для юношей и девушек — Jaunsardzē (Юный страж).

Отмечается, что в ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение Сейма. Планируется, что в Академии спорта Латвии с 2020 года будет создана и лицензирована новая учебная программа «Здоровье, физическая активность, безопасность». Её выпускники смогут преподавать в школах основы «военного дела».

На данный момент на территории страны действуют 54 школы, где обучаются военным навыкам больше 1000 детей и подростков. Как учебный предмет «Военное дело» может быть введено во всех школах страны с 2024 года.