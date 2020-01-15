Симферополь, 15 января 2020, 16:29 — REGNUM Два ключевых пункта нынешнего послания президента России Федеральному собранию — это планируемые изменения в Конституции и коррекция «майских указов» и нацпроектов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 января высказал политолог Максим Жаров.
Что касается социальной части послания, по его словам, то как следует из слов президента, как минимум нацпроекты по образованию и здравоохранению будут скорректированы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным Посланием.
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