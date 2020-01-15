Симферополь, , 16:29 — REGNUM Два ключевых пункта нынешнего послания президента России Федеральному собранию — это планируемые изменения в Конституции и коррекция «майских указов» и нацпроектов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 января высказал политолог Максим Жаров.

«С помощью конституционного голосования Владимир Путин запускает гонку сценариев транзита власти — 2024. Он хочет, чтобы выбор сценария проходил не под ковром, а при участии общества. Сегодня все ветви власти получили от президента бонусы в виде возможных поправок в Конституцию. Балансировка ветвей власти будет осуществлена уже в ходе транзита власти», — считает эксперт.

Что касается социальной части послания, по его словам, то как следует из слов президента, как минимум нацпроекты по образованию и здравоохранению будут скорректированы.

«Это очень важно, поскольку именно в этих двух отраслях наблюдается наибольшее недовольство граждан тем, как обстоят дела. Думаю, что по результатам коррекции в этих отраслях будут в конечном итоге скорректированы и другие нацпроекты», — подчеркнул Максим Жаров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным Посланием.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию