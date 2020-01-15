Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге предстоит обеспечить бесплатным горячим питанием две трети учащихся младших классов. На сегодня только треть младшеклассников питаются в школах бесплатно, за питание остальных платят родители, частично — бюджет, сообщили 15 января в Смольном.

Напомним, в своем послании президент Владимир Путин потребовал во всех регионах обеспечить бесплатное горячее питание всем ученикам школ с 1 по 4 классы, за счет федерального, региональных и местных бюджетов.

«Сегодня горячим питанием обеспечены все ученики 1−4 классов, то есть более 220 тысяч детей», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя послание президента.

По данным Комитета по образованию Санкт-Петербурга, бесплатное питание получают дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий. Остальным питание частично оплачивается за счет городского бюджета.

Теперь, по поручению президента, горячее питание предстоит сделать бесплатным для всех учащихся начальной школы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все дети получали полноценное и сбалансированное питание. Это важно для профилактики заболеваний, повышения работоспособности и успеваемости ребят, их физического и умственного развития», — сказал Александр Беглов.

Качественное питание должно быть доступно всем категориям учащихся, добавил он.

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