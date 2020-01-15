Курган, , 16:24 — REGNUM Депутату гордумы Кургана Анастасии Романович отрадно было слышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию анонс мероприятий по развитию образования и культуры. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии «Единая Россия» по Курганской области.

» Из всех президентских посланий, которые довелось слышать мне, это, пожалуй, самое, если можно так выразиться, жёсткое. В нем сделан целый ряд программных заявлений, которые четко демонстрируют наличие политической воли у главы нашего государства, это свидетельствует о том, насколько он владеет ситуацией», — отметила курганский парламентарий.

Кроме того, Анастасия Романович отметила грядущие нововведения в сфере поддержки семей, о которых глава государства заявил в послании.

«Если сложить все выплаты на рождение ребенка — и первого и второго, а также различные льготы по ипотеке для семейных, то получаются очень внушительные суммы социальной господдержки. Разумеется, в первую очередь, предполагается, что это деньги идут на решение жилищного вопроса», — подчеркнула депутат гордумы Кургана.