Москва, , 16:24 — REGNUM Послание Федеральному Собранию послужило стартом для начала официальной подготовки к 2024 году, отдельную роль в этом отведена Госсовету, уверена политолог Наталия Елисеева. Об этом она заявила 15 января ИА REGNUM, комментируя выступление президента Российской Федерации Владимира Путина в Манеже.

«Предложенные изменения демонстрируют усталость от ручного управления и переход к децентрализации, о которой говорилось уже несколько лет. Также во власти планируется сформировать систему сдержек и противовесов со снижением роли президента. По сути, послание являлось демонстрацией готовности к созданию новой политической системы, которая начнется с зачистки. Об этом свидетельствуют предложения президента о закреплении обязательных требований к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Все это должно привести к национализации власти», — отметила Елисеева.

Кроме того, по её словам, Путин обозначил новую Россию, которую он хочет видеть после себя, а именно экономически сильное и социальное государство.

«Именно этому был посвящен первый большой блок послания. Однако подобное уже наблюдалось в «Майских указах». Итог нельзя назвать положительным. После была создана концепция нацпроектов, к претворению в жизнь которых тоже есть вопросы. Сверху сейчас накладываются «Январские указы». Задачи не уменьшаются, а только увеличиваются. Нынешние кадры могут не справиться, поэтому вновь упомяну о зачистках. Они необходимы не только для национализации, но и для конкретного исполнения задач», — резюмировала политолог.