Москва, , 16:24 — REGNUM Послание президента Федеральному собранию ещё раз подтвердило курс «на создание сильного социально-ориентированного государства, основанного на демократических, гуманитарных принципах». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).

«Все собравшиеся сегодня в Манеже с большим интересом ожидали, что скажет президент по поводу предполагаемой конституционной реформы. В первую очередь, это касается нас — законодателей. Ведь Конституция — это основа, фундамент законодательной работы. На мой взгляд, предложения президента учитывают исторический опыт и в то же время дают толчок для нового этапа развития российской демократической системы», — отметил Синяговский.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принятия поправок в Конституцию и широком народном обсуждении норм.