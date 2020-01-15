Киев, 15 января 2020, 16:22 — REGNUM Новый список для обмена пленными в Донбассе готовят украинские власти, сообщили 15 января в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января в офисе Зеленского заявили, что российско-украинский обмен удерживаемыми лицами может состояться зимой 2020 г.
Переговоры о новом обмене пленными провели в последний день минувшего года российский президент Владимир Путин и Зеленский.
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