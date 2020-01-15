Черкесск, , 16:21 — REGNUM Поставленные в послании президента РФ Федеральному собранию цели определяют приоритет государственной политики страны на ближайшие годы. И первая из них — качество жизни граждан и семей. Усилия органов власти Карачаево-Черкесии будут направлены на исполнение этих задач.

Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов, комментируя послание Владимира Путина.

«Считаю реализацию поручений, данных главой государства, приоритетом и зоной особой ответственности лично для себя, а также для органов исполнительной власти и местного самоуправления республики», — цитирует Темрезова его пресс-служба.

Глава субъекта также отметил, что Путин не просто дал поручения правительству и регионам, он поставил «точечные стратегические задачи по каждой отрасли, которые, так или иначе коснутся каждого гражданина нашей страны, и Карачаево-Черкесии, в частности».