Москва, , 16:17 — REGNUM Сопричастность каждого к успеху России — это мейнстрим, стратегия президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Конституциональные предложения связаны с первой частью послания. В них заложен ориентир открытости, цивилизованности нашей политической системы, о которой могут лишь говорить в мире. А в России это имеет реальный живой смысл, потому что это концентрация усилий власти и ответственности власти перед гражданином», — заявила Яровая.

И тут, отметила парламентарий, особенно важно, что глава государства подчеркнул важность национализации элиты и ответственность каждого представителя власти за само нравственное право служить гражданам России и быть ответственным за судьбу своей страны.

«Сопричастность каждого к успеху России — это мейнстрим, стратегия Путина, в которой главное — достоинство и уважение к человеку, суверенитет и безопасность страны, целостность и нравственность. Россия была и будет семьей семей и в этом главное конкурентное преимущество нашей большой многонациональной страны», — считает парламентарий.