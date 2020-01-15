Волгоград, , 16:19 — REGNUM Социальная часть послания Владимира Путина была прелюдией к политической реформе в РФ, которую предложил президент. Такое мнение высказал 15 января в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.

По мнению политолога, политические изменения станут главным технологическим элементом обеспечения транзита власти в России.

«Поскольку эта реформа предполагает особые, не привычные пока для российской политической практики принципы легитимности, соответственно её частью является реформа социальная», — сказал собеседник.

Эксперт уверен, что в послании президент обозначил содержание реформы, который приведёт к тому, что будет разрушен баланс сил основных институтов власти.

«Речь идёт об ослаблении института президентства, при этом он формально сохранится и страна останется президентской республикой. Но это будет уже другая президентская республика, чем та, которая есть сегодня. Наряду с ослаблением института президентства происходит ослабление института правительства и администрации президента. Напротив, будут усиливаться составляющие двух палат парламента (Совета Федерации и Государственной думы особенно) и реформирование институтов проверки», — заявил Андрей Серенко.

Политолог предполагает, что после 2024 года или даже раньше Владимир Путин рассматривает себя в качестве руководителя Госсовета России.