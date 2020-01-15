Москва, , 16:14 — REGNUM Председатель правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, бывший глава Пскова Иван Цецерский прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию в своём аккаунте в соцсети Instagram.

«БРАВО!!! Местная власть получит больший объём прав. Надеюсь, и финансовых ресурсов в городах и районах станет больше, чего ждут все муниципальные руководители», — отметил Цецерский.

https://www.instagram.com/p/B7Vrr_nCbdU/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд поправок в Конституцию РФ. Глава государства, в частности, заявил, что считает необходимым «закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами».

«При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и укреплены», — подчеркнул Владимир Путин.