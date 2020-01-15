Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Изменения в Конституцию РФ, о которых заявил президент России во время своего Послания Федеральному собранию, должны быть внесены, поскольку того требуют современные реалии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 15 января российский политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев.

По его словам, Конституция — живой организм, который отображает развитие правовой культуры общества. Поэтому бытующий в народе тезис, что Конституция — как священная корова, и ее трогать нельзя, не совсем корректный.

Конституция — основной документ, который на том или ином этапе жизни страны регулирует вопросы взаимодействия органов государственной власти, общества и тех или иных социальных институтов.

«Предложения, которые звучат — справедливы. Например, растет политическая культура населения, роль и место парламентаризма. В этих условиях, те предложения, которые сегодня прозвучали на выступлении президента, вполне логичны», — отметил Еремеев.

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Напомним, Владимир Путин в своем послании предложил усилить полномочия Госдумы, дав ей право утверждения премьера и полномочия влиять на кадровый состав правительства РФ. Кроме того, предложено убрать слово «подряд» из статьи об ограничении количества президентских сроков, закрепить в Основном законе статус Госсовета, внести ряд других изменений, которые должны быть одобрены всенародным голосованием.

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