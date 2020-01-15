Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM В Ростовской области расширены меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев по итогам послания президента России Федеральному собранию.

Глава Ростовской области отметил, что размер регионального маткапитала с 1 января 2020 года вырос с 117 тыс. 754 рублей до 121 тыс. 287 рублей. Кроме того, многодетным семьям, проживающим на Дону, теперь положен транспорт.

«С нынешнего года мы возобновили обеспечение микроавтобуса многодетных семей, будем предоставлять их семьям с восьмью и более детьми. Вместо земельных участков семьи могут получить деньги на жильё. Многодетные и семьи с детьми-инвалидами освобождены от уплаты транспортного налога», — обратил внимание Василий Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский губернатор считает, что главный посыл главы государства Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию заключается в необходимости учёта интересов населения.

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