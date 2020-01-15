Москва, , 16:09 — REGNUM В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил принципиально важное политическое решение, считает режиссёр Никита Михалков. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У меня революционное [настроение], — признался Михалков. — Сегодня послание президента было революционным. Очень во многом. То, что было сказано, это принципиально важное политическое решение. Это связано с тем, что президент предлагает перераспределение ответственности за руководящие органы страны. Эта ответственность будет распределяться между Государственной думой, Советом Федерации, регионами, правительством, президентом и так далее. Теперь саботаж, с которым порою мы сталкиваемся, будет подвергнут серьёзному пересмотру. Кроме того, я думаю, что у достаточного количества людей дрогнули мышцы, когда было сказано, что на руководящих постах в государстве не может быть человека с двойным или тройным гражданством».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию Путин заявил, что руководители субъектов РФ и иные высшие должностные лица не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Такое изменение он предложил закрепить в Конституции.

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