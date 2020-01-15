Курган, 15 января 2020, 16:07 — REGNUM Прозвучавшие в послании президента России Владимира Путина предложения основаны на глубоком знании и понимании подлинной ситуации, которая не всегда находит отражение в отчетности. Депутат Курганской областной думы Владимир Казаков выразил полное согласие с высказыванием главы государства о прямой угрозе демографии в связи с низкими доходами населения, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».
Напомним, в своём послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил, что рождаемость в России снова падает, семьи создают представители малочисленного поколения 1990-х годов. Страна вступила в напряженный демографический период, отметил глава государства.