Москва, , 16:13 — REGNUM Стратегия президента России Владимира Путина в том, чтобы любые значимые изменения обсуждались с обществом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

По мнению политолога, это же правило касается и предложенных в послании Федеральному собранию 15 января Путиным поправок в Конституцию РФ.

«С моей точки зрения, любые конституционные реформы касаются всех граждан, и в данном случае понятно, что у Путина одна из главных идей — легитимность этих конституционных реформ, особенно с учетом того, что Конституция принималась в очень сложный период, фактически в период гражданской войны. Любые изменения должны обсуждаться и приниматься обществом, и в этом есть стратегия Путина», — заявил Фёдоров.

Также эксперт отметил большое внимание президента к вопросам демографии. Объявленное Путиным увеличение суммы материнского капитала окажет позитивный эффект на уровень рождаемости, однако само по себе не достаточное для решения всех демографических проблем в России.

«Демографическая проблема решается не только выплатами. Статус многодетной семьи нужно менять, чтобы это было выгодно во всех смыслах, повышать статус семей с детьми, и тогда будет какой-то толк. Но, конечно, увеличение материнского капитала — хорошая мера», — заявил Фёдоров.

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