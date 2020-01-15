Краснодар, , 15:56 — REGNUM Около двух миллиардов рублей намерены направить в 2020 году в Краснодарском крае на доплату учителям за классное руководство. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам послания Федеральному собранию, с которым 15 января обратился президент Владимир Путин. В 2020 году региональная доплата составит четыре тысячи рублей.

«Кубанские учителя получают доплату за классное руководство из краевого бюджета с 2014 года, и она будет сохранена. В прошлом году доплата составляла три тысячи рублей, а в этом — четыре тысячи рублей в месяц», — сказал Кондратьев.

В общей сложности такие доплаты в Краснодарском крае сегодня получают 26,7 тыс. педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В частности, он заявил о том. Что педагоги, осуществляющие классное руководство в школах, будут получать доплаты в пять тысяч рублей за счёт федерального бюджета.