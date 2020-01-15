Курск, 15 января 2020, 16:02 — REGNUM Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки регионов и сферы предпринимательства позитивно повлияют на экономику, но их может быть недостаточно, чтобы выполнить поставленную им задачу и к 2021 году перегнать темпы мировой экономики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. В своём выступлении он в том числе заявил о новых мерах государственной поддержки, которыми смогут воспользоваться регионы, и конституционных изменениях.
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